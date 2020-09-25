Adalet Bakanlığı'ndan cezaevleri için yeni kararı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı.





"30 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ"





Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.