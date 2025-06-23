Samanyolu Haber /Dünya / Adalet için pedallar dönüyor! Almanya’dan Fransa’ya hukuksuzluklara karşı yolculuk /23 Haziran 2025 19:45

Adalet için pedallar dönüyor! Almanya’dan Fransa’ya hukuksuzluklara karşı yolculuk

Türkiye’deki hukuksuzlukları ve 25 Haziran’da yapılacak Strasbourg Adalet Buluşması’nı duyurmak için düzenlenen uluslararası bisiklet eylemi Almanya’da devam etti. HRS gönüllüleri, Mainz'dan Strasbourg’a 200 kilometre pedal çevirdi.

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Almanya’daki etap, 22 Haziran sabahı erken saatlerde başladı. Bir grup Human Rights Solidarity (HRS) gönüllüsü, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve adaletin sağlanması amacıyla düzenlenen bu barışçıl bisiklet eylemine katıldı. Mainz kentinde başlayan etkinlikte ilk olarak bir basın açıklaması yapıldı. Eylemciler adına konuşan ekip lideri Nurullah Kaya, Türkiye’ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama çağrısında bulunurken, Avrupa Konseyi’ni de bu kararların uygulanmasını denetleme sorumluluğunu yerine getirmeye davet etti.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar bisiklet sürüşüne başladı. Grup halinde bir süre pedal çeviren gönüllüler, Fransa’nın Strasbourg kentine kadar 200 kilometrelik parkuru tamamladı. Akşam saatlerinde Avrupa Konseyi binasına ulaşan aktivistler, Türkiye’de adalet arayan herkesi 4. Strasbourg Adalet Yürüyüşü’ne davet etti.



Almanya’daki bisiklet Sürüşün liderliğini yapan Nurullah Kaya, basın açıklamasında adalet çağrısında bulundu.

25 Haziran’daki ‘Adalet Buluşmasına’ katılım çağrısında bulunan Kaya’nın basın açıklaması şöyle:

“Türkiye, bugüne kadar hukukun üstünlüğü yönünde herhangi bir adım atmadığı gibi; Avrupa Konseyi de AİHM kararlarının uygulanmasını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiş değil.

Aksine, adaletsizlikler daha da derinleşti. Örneğin, son dönemde KHK’lı ailelerin çocukları hedef alınıyor; reşit olmayan öğrenciler, birlikte ders çalıştıkları veya sinemaya gittikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp yargılanıyor.

Üniversite öğrencileri, birlikte geziye çıktıkları iddiasıyla terör soruşturmalarına maruz kalıyor. Tutuklanan CHP’li belediye başkanlarına destek veren yüzlerce öğrenci önce polis şiddetine uğruyor, ardından tutuklanıyor.



Hukukun ortadan kalkmasıyla birlikte, Türkiye’de gençler adeta nefes alamaz hâle geldi. Geleceğe dair umutlarını yitiren birçok genç, yurt dışına çıkmanın yollarını arıyor. Ne yazık ki bazıları bu yolu bile bulamayarak intihara sürükleniyor.

Bugün Mainz’dan Strasbourg’a kadar bisiklet sürerek yeni bir adalet yolculuğuna başlıyoruz. Bu bir bayrak yarışı: İngiltere’de başladı, Avustralya ve Hollanda’da devam etti, Fransa’da son bulacak. Adalet sağlanana kadar pedal çevirmeye devam edeceğiz.”

İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Solidarity (HRS), Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için beş farklı ülkede bisiklet turu başlattı. “Ride for Rights” (Haklar için Pedal Çevir) sloganıyla gerçekleştirilen eylemin ilk etabı İngiltere’de başladı; Almanya, Hollanda ve İsviçre’de devam etti. Avustralya’dan da gönüllüler eyleme destek verdi. Bisiklet eyleminin son etabı, 25 Haziran Salı günü Fransa’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar aynı gün yapılacak Strasbourg Adalet Yürüyüşü’ne de katılacak. Eylem, Türkiye’de yıllardır süren hukuksuzlukları barışçıl yollarla dünya gündemine taşımayı amaçlıyor.
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