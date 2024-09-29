Adalet için sefer Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde pedallara bastılar

2 Ekim'deki büyük Strazburg buluşmasında Türkiye’de yaşanan adaletsizlikler bir kez daha Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne duyurulacak.





Londra merkezli İnsan Hakları Dayanışma Derneği (Human Rights Solidarity), Türkiye’de yaşanan adaletsizliği duyurmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyulmasına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik organize ediyor. O etkinliklerden biri de farkındalık oluşturmak için yapılan bisiklet yolculuğu.







ADALET İÇİN PEDAL ÇEVİRİYORLAR





4 yıldır olduğu gibi yine Londra’dan başlayan bisiklet turu 2 Ekim’de Strasburg’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde son bulacak. Adalet için pedal çevirenlerin bugünkü buluşma noktası ise Hollanda'ydı.













LAHEY’DE DE AÇIKLAMA YAPILACAK





Turun Hollanda etabı sabahın erken saatlerinde Lahey’deki Uluslar Arası Ceza Mahkemesi’nin önünden başlatıldı.





TÜRKİYE’DEKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ DUYURULACAK





Katılımcılar pankartlarla Avrupa Konseyine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye’deki insan hakları ihlallerini duyurdu. Etkinlikte geciken adaletin adalet olmadığına vurgu yapıldı.





TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSUZLUKLAR DÜNYAYA DUYURULACAK







Bisiklet turu 4 ülkeyi kapsıyor ve yaklaşık 900 km’lik zorlu bir yolculuk yapılıyor.