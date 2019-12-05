Adalet Komisyonunun ilk oturumunda 4 hukukçudan 3’ü “Trump azledilmeli” dedi

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonunda azil soruşturması kapsamında yapılan ilk oturumda 4 hukuk uzmanı dinlendi.





Demokratlar’ın tanık olarak ifadeye çağırdığı Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Noah Feldman, Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Pamela Karlan, North Carolina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Michael Gerhardt ve Cumhuriyetçi Parti’nin tek tanığı olarak da George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Jonathan Turley, Komisyonda ifade verdi.





Üç anayasa hukuku uzmanı, Başkan Trump’ın Ukrayna konusundaki davranışının azledilme gerekçesi olabileceğini savundu. Diğer hukuk uzmanı ise delilerin yetersiz olduğunu savundu





NADLER: BEYAZ SARAY İŞBİRLİĞİ YAPMADI

Adalet Komisyonunda yapılan oturumda, Beyaz Saray’ın yürütülen yasal süreçle ilgili işbirliğinde bulunmadığı belirtildi.









Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, yaptığı açılış konuşmasında, ABD Başkanı Trump’ın “tek bir belge paylaşımında bulunmadığını ve tanıkları ifade vermemeleri için yönlendirdiğini” söyledi.





Nadler, “1974 yılındaki azil sürecinde Başkan (Richard) Nixon onlarca kayıt paylaştı. 1998’de Başkan (Bill) Clinton fiziksel olarak kan örneği verdi. Başkan Trump, tam tersine, tek bir belge bile sunmayı reddetti ve her bir tanığı ifade vermemesi için yönlendirdi” dedi.





ANAYASAL ZEMİN TARTIŞTI





Nadler’in açılış konuşmasının ardından konuşan dört anayasa hukuku uzmanı, Trump’ın Amerikan Anayasası’nı ihlal ettiği suçlamalarının anayasal zeminini tartıştı.





Demokratlar’ın tanığı olarak dinlenen üç anayasa hukuku uzmanı, Trump’ın Ukrayna’dan, ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi olması ihtimali bulunan Joe Biden’ın soruşturulmasını istemesinin, azledilme gerekçesi olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler’in tanığı hukuk uzmanı ise delillerin yetersiz olduğunu savundu.









Demokratlar’ın tanık olarak ifadeye çağırdığı 3 uzman, Trump’ın eylemlerinin, azledilme gerekçeleri olan “gücü kötüye kullanma, rüşvet, Kongre’ye karşı gelme ve adaletin tecelli bulmasını engelleme” suçlarına karşılık geldiğini düşündüklerini kaydettiler.





Cumhuriyetçiler’in tanığı Jonathan Turley ise, Trump’ın davranışlarının doğru olmadığını fakat azil soruşturmasının “baştan savma” olduğunu söyleyerek, mevcut kanıtların Trump’ın “net bir suç işlediğini” göstermediğini savundu.





300 SAYFALIK RAPOR





Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonunda oturumların başlaması, azil soruşturmasında bir önceki aşamanın tamamlandığı İstihbarat Komisyonunun hazırladığı 300 sayfalık raporunun ardından geldi. Başkan Trump’a iki ayrı kategoride suçlamanın yöneltildiği raporda, “Trump’ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığını duyurması için Ukrayna’ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin somut kanıtlar var” denilmiş, azil soruşturması kapsamında Kongre’de ifade vermeleri için celp gönderilen tanıklara “bu celpleri dikkate almamaları” talimatı vererek Trump’ın soruşturmayı engellediği belirtilmişti.





Demokratlar’ı kendisi NATO Zirvesi için İngiltere’deyken Adalet Komisyonundaki süreci başlattıkları gerekçesiyle “vatansever” olmamakla suçlayan Trump 300 sayfalık raporu da “şaka” olarak değerlendirdi. Raporun bir kıymetinin olmadığını savunan Trump, Demokratlar’ın bu davranışının Cumhuriyetçiler’i kendisinin arkasında birleştirdiğini belirtti. Trump Demokratlar için “Gerçekten ülkemizi seviyorlar mı? diye sordu.









Azil soruşturmasında ABD Başkanı Trump’a; 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımı baskı aracı olarak kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, 2020 Başkanlık seçimlerinde Trump’ın muhtemel rakibi Demokrat Joe Biden hakkında soruşturma başlatmasını sağlamaya çalışma iddiaları inceleniyor.