Adalet Nöbeti’nde bir anneye 9 plastik kelepçe takıldı

Adalet Nöbeti eylemlerinin 21'nci haftasında HDP Bahçelievler İlçe Örgütü önünde bir araya gelen tutuklu yakınları ile çok sayıda kişi ters kelepçelenip, darp edildikten sonra gözaltına alındı. Polis bir anneye 9 plastik kelepçe takması tepki topladı.







Açıklama öncesi Şirinevler Meydanı’nda bir araya gelen insanlar burada polis tarafından ablukaya alınırken, ilçe binasının çevresindeki tüm sokaklar da çok sayıda gözaltı aracı ve yüzlerce polis tarafından kapatıldı. İlçe binası önüne inen anneler, “Annelerin Adalet Talebi Bizim Talebimizdir” pankartı açtı. Bu esnada polisler, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile konuşarak, açıklamanın yasaklandığını belirtti. Piroğlu, annelerin adalet talebiyle bir araya geldiklerini belirterek polis engelini dinlemeyeceklerini iletti.

Kalabalığa müdahale eden polisler, aralarında HDK İstanbul Eşsözcüsü Erken Tepeli, HDP Bahçelievler İlçe Eşbaşkanı Fatma Çatak’ın da bulunduğu çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına aldı. Gözaltı aracına zorla bindirilmeye çalışılan eylemciler, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek”, “Biji berxwedana zindanan” sloganları attı.

GAZETECİLER UZAKLAŞTIRILDI

Annelerin direnişini görüntülemek isteyen gazeteciler ise polis tarafından darp edilerek alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Direnişlerini sürdüren tutuklu yakınları polisin sert müdahalesi ile darp edilerek gözaltına alındı. Tutsak yakını Fince Akman’ı işkence ile gözaltına alan polisler, Akman’ın tülbentini çekerek ters kelepçeledi ve uzun süre darp etti. Darp girişiminde bulunan polislerden daha önce adı taciz olaylarına karışan Muhammed Hanifi adlı bir polis, tutuklu yakını Cemile Karakaş’ı yere yatırarak kafasına bastı. Karakaş bu esnada uzun süre nefessiz kaldı. Karakaş’ın çığlıklarına rağmen nefessiz bırakmaya devam eden polis memuru Hanifi, tutuklu yakınlarına hakaretlerde bulunmaya devam etti. Hanifi, daha sonra tutuklu yakını Karakaş’ın bileklerine yaklaşık dokuz tane plastik kelepçe taktı. Bu esnada Karakaş daha fazla dayanamayıp baygınlık geçirdi.



