Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Nöbeti'ndeki Gergerlioğlu liderleri HDP'ye çaya bekliyor /26 Mart 2021 14:54

Adalet Nöbeti'ndeki Gergerlioğlu liderleri HDP'ye çaya bekliyor

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu siyasi parti liderlerini desteklerini açıktan göstermeye çağırdı. Yaşanılan hukuksuzluklara karşı aktif tavır alınması gerektiğini belirten Gergerlioğlu liderlere seslenerek "Gelip çayımızı içsinler" dedi.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekilliği düşürülen, hakkındaki yargı kararının kesinleşmesiyle de cezaevine teslim olması için 10 gün süre verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Nöbeti’nin 10’uncu gününde siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

Gergerlioğlu, Türkiye’de zulümlerin ve hukuksuzlukların sona ermesi için muhalefet partilerinin daha aktif bir tavır alması gerektiğini vurguladı.

Hem halktan hem de siyasi parti liderlerinden destek beklediğini kaydeden Gergerlioğlu, “Her kişi ve kurum kendi evlerinde adalet nöbetine katılabilir destek verebilir.” dedi. Gergerlioğlu, şahsi Twitter hesabında görüntülü bir mesaj yayınladı.

Gergerlioğlu paylaşımında, “Siyasi parti liderleri daha aktif bir tutum almalı. Evet Sayın (Ahmet) Davutoğlu, Sayın (Ali) Babacan, Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu beni aradı. Sayın (Temel) Karamollaoğlu da konuşmalarında bahsetti, ancak biz adalet nöbetindeyiz. Buyursunlar gelip çayımızı içsinler ve desteklerini açık şekilde göstersinler. Halkın iradesi, anayasa, dokunulmazlıklar herkesin gördüğü şekilde çiğnenirken sessiz kalmasınlar. Hem halkımızdan hem siyasi parti liderlerinden daha açık, net, güçlü destek bekliyorum” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adalet Nöbeti'ndeki Gergerlioğlu liderleri HDP'ye çaya... Sonraki Haber >>

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:56