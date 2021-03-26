Adalet Nöbeti'ndeki Gergerlioğlu liderleri HDP'ye çaya bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekilliği düşürülen, hakkındaki yargı kararının kesinleşmesiyle de cezaevine teslim olması için 10 gün süre verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Nöbeti’nin 10’uncu gününde siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.







Gergerlioğlu, Türkiye’de zulümlerin ve hukuksuzlukların sona ermesi için muhalefet partilerinin daha aktif bir tavır alması gerektiğini vurguladı.





Hem halktan hem de siyasi parti liderlerinden destek beklediğini kaydeden Gergerlioğlu, “Her kişi ve kurum kendi evlerinde adalet nöbetine katılabilir destek verebilir.” dedi. Gergerlioğlu, şahsi Twitter hesabında görüntülü bir mesaj yayınladı.





Gergerlioğlu paylaşımında, “Siyasi parti liderleri daha aktif bir tutum almalı. Evet Sayın (Ahmet) Davutoğlu, Sayın (Ali) Babacan, Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu beni aradı. Sayın (Temel) Karamollaoğlu da konuşmalarında bahsetti, ancak biz adalet nöbetindeyiz. Buyursunlar gelip çayımızı içsinler ve desteklerini açık şekilde göstersinler. Halkın iradesi, anayasa, dokunulmazlıklar herkesin gördüğü şekilde çiğnenirken sessiz kalmasınlar. Hem halkımızdan hem siyasi parti liderlerinden daha açık, net, güçlü destek bekliyorum” şeklinde konuştu.