Adalet Partisi: Ata ittifakı resmen sona ermiştir

Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy aldı.









Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nin bulunduğu ata ittifakıysa genel seçimlerde yüzde 2,44 oy aldı ve milletvekili çıkaramadı.





Vecdet Öz daha önce parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyururken her iki ittifakla da görüşen Sinan Oğan kararını pazartesi açıklayacak.





‘İktidarı desteklemek planımızda yoktu’

Halk TV canlı yayınına katılan Vecdet Öz, ittifakın sona erdiğini söyledi:









*Ümit (Özdağ) hocaya “Nasıl karar vereceksiniz” diye sordum, “Yönetimimize soracağız” dedi. “Hay hay” dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık.





*İttifak biliyorsunuz, seçimle birlikte başlar seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. Ata İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit hocanın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.





*Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk.













Ne olmuştu?

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.





Destek vereceği ittifakı yarın açıklaması beklenen Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.





Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.





Erdoğan da önceki gün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi. Erdoğan daha sonra sürpriz bir görüşme kararıyla Oğan’ı Dolmabahçe’de ağırlamıştı.





Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.