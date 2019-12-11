Adalet sınavını geçemediler 200 milletvekili barajın altında kaldı

Adalet Bakanlığı’nın 24 Kasım’da gerçekleştirdiği ve binlerce adayın katıldığı arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. 27 bin 537 kişinin katıldığı arabuluculuk sınavına giren eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sınavdan 72 alarak başarısız olduğu ortaya çıktı.





91 ve üstünde puan alan 6 bin 271 adayın kazandığı arabuluculuk sınavına çok sayıda akademisyen, yargı mensubu ve siyasetçi katılmıştı. Haftalardır sınav sorularının önceden iktidara yakın isimlere dağıtıldığı iddia ediliyordu. Adalet Bakanı’nın talimatıyla sınav sonuçları dün açıklandı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sınavdan 72 puan aldığı ortaya çıktı. Bozdağ’ın puanının yanında ise “başarısız” ibaresi yer aldı. Konuya ilişkin ulaştığımız Bozdağ’ın danışmanı Bilal Çetin ise, “Bekir Bey arabulucu sınavına kesinlikle girmedi” dedi. Ancak sınav sonuç belgesini paylaştığımız Çetin, daha sonra telefonlarımıza yanıt vermedi.





Sınavada başarısız olan isimlerden birinin de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar olduğu ve 88 puanla başarısız sayıldığı öğrenildi. Sınavda 9 bin 557’nci olan Öztatar’ın, kişisel veri sayılan TC kimlik numarasının çalındığını iddia ederek bilgileri bulup paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.





ÇİÇEK YALANLADI

Öte yandan sosyal medyada eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in 100 tam puan alarak birinci olduğu iddia edildi. Ancak Çiçek sınava girmediğini açıkladı.









VEKİLLER DE BARAJI GEÇEMEDİ

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2019 yılı arabuluculuk sınav sonuçlarına göre, sınava giren AKP’li milletvekilleri baraj puanı olan 91’e ulaşamayarak ilk 5 bine giremedi. AKP’de en yüksek puanı 90 ile Kırıkkale milletvekili Ramazan Can’ın aldığı öğrenildi. Can, 90 puan almasına karşın 1 puanla 5 bin kişinin arasına giremedi. Sınava giren AKP’li milletvekilleri arasında Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı. Sınavda 74 puan aldığı ileri sürülen Yavuz’un durumuyla ilgili sosyal medyadaki esprili paylaşımlar, parti kulislerinde de vekiller arasında da en çok konuşulan konuların başında yer aldı.





YAVUZ ESPRİ KONUSU

Milletvekilleri, birbirlerine “Ali İhsan Yavuz’un 74 puanla sınavdan kaldığı ifade ediliyor. Eğer doğruysa bu sınav iptal olur. ‘Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu’ der, bu sınavı yeniletir bu adam” paylaşımını göstererek espri yaptı.





Sınava giren AKP Milletvekili Ramazan Can 90 puanla en yüksek sonucu alan kişi oldu. Buna rağmen Can, barajı kıl payı kaçırdı. AKP'li Recep Özel’in 88, Yılmaz Tunç’un 89, CHP’li Mahmut Tanal’ın 74 puan ,Ahmet Aydın’ın 69, Orhan Kırcalı’nın da 89 puan aldığı öğrenildi.







BAKANLIK TOPU ÜNİVERSİTEYE ATTI

Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, arabuluculuk sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiaları için “Bakanlığımızın bu süreçlerde bir rolü bulunmamaktadır” dedi.