Yürüyüşe teşebbüsten gözaltı!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen Harp Okulu öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya bugün Ankara Güvenpark’ta adalet yürüyüşü öncesinde polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.





Çetinkaya ile birlikte Ankara'dan başlayıp İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'ne önünde tamamlanacak adalet yürüyüşüne destek vermek için Güven Park'a gelenler metrodan iner inmez gözaltına alındı.





Polisin sert müdahalesi sonucunda Melek Çetinkaya ile birlikte en az 20 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.







GÜVEN PARK'A YAKLAŞAN HERKES GÖZALTINA ALINDI





Adalet yürüyüşünü desteklemeye gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan arbede sırasında darp edildi. Danışmanın görüntü alması engelledi.





Polis Çetinkaya ve destekçilerini gözaltına aldıktan sonra Güvenpark’a yaklaşan herkes gözaltına almaya devam etti.





GERGERLİOĞLU: DARP EDİLDİM, PALTOM BOYDAN BOYA YIRTILDI





Güven Park'ta açıklama yapan Gergerlioğlu, “Bu müdahale sırasında ben de darp edildim! Görüyorsunuz paltomun halini boydan boya yırtıldı! Ben İçişleri Bakanı'na sesleniyorum zulümle eline hiçbir şey geçmez! Bu insanların yasal hakkını gasp edemezsin! Burada gördüğünüz sadece bir demokratik eylemin engellenmesi değil zorbalıktır. Gözü yaşlı annelerin bir yürüyüşüne izin vermeyecek kadar gözler dönmüş durumda!” dedi.





Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduğru Cemal Yıldırım (soldan 2'nci) Melek Çetinkaya'ya destek vermek için Güven Park'a geldi.

Gözaltında bulunan Melek Çetinkaya'nın eşi ve arkadaşları da bir video yayınlayarak son durumları hakkında bilgi verdi. İlk kez konuşan Taha Furkan Çetinkaya’nın babası, “Adalet arayışımız devam edecek. İnşallah adalet tecelli eder, yerini bulur.” dedi.







"ONLARDAN KORKAN ONLAR GİBİ OLSUN"





Melek Çetinkaya ise, “Gözaltına alındık diye adalet yürüyüşünü yapmayacağımızı düşünmeyin. Yarın olmamız gereken yerde, Batıkent Metrosu'nda saat 13:00’te olacağız. Kelepçe hiç takmamışlardı. O şeref bileziklerini taktım çok şükür. Bugün taktılar bana." ifadelerini kullandı.





Çetinkaya, "Onlardan korkan onlar gibi olsun. Bir diplomasız binlerce diplomalıyı kapı önüne koydu. Bir gün gelecek o diplomalalılar, yapılan bu adaletsizliği, haksızlıkları fitil fitil burnunuzdan getirecek.” diye konuştu.