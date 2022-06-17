Samanyolu Haber /Gündem / 'Adalet'in hali içler acısı: Bireysel başvuru tazminatında rekor kırıldı /17 Haziran 2022 18:20

'Adalet'in hali içler acısı: Bireysel başvuru tazminatında rekor kırıldı

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararları sonucu, Hazine’nin ödediği tazminat tutarlarında büyük artış yaşandığı ortaya çıktı. Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre Ocak-Mayıs döneminde söz konusu rakam 255 milyon TL’yi geçti. Bu tutar, geçen yıl toplamının 2,5 katı olarak hesaplandı.

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Adalazısından bazı bölümler şöyle:

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı Anayasa’ya 2010 referandumuyla girdi, iki yıl sonra da hayata geçirildi. Amaç, AİHM’deki ihlal başvurularını azaltmaya yönelikti ama bu defa “içerideki” başvurularda olağanüstü artışların önüne geçilemiyor.


Bütçede “bireysel başvuru tazminat ödemeleri” başlığı altında, devletin vatandaşa mayıs ayında 65 milyon TL tazminat ödediğini görüyoruz. Ki, nisan ayında bu rakam çok daha yüksek: 122 milyon 172 bin TL. Böylece bu sene, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru dosyalarında verdiği tazminat kararlarının 5 aylık bilançosu 255 milyon 156 bin TL’ye ulaştı.

Meselenin çarpıcı bir yönü de beş aylık bu tazminat tutarının, geçen yılın tamamının 2.5 katı olması. 2021 yılında bireysel başvurulardaki ihlal kararlarıyla birlikte Hazine’nin hakkını ihlal ettiği vatandaşa ödediği tutar 100 milyon 713 bin TL’ydi.
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