Adaletin ruhuna El-Fatiha: Mezarlıkta bile takip ettiler, ölü için dua etmeyi 'örgütsel faaliyet' saydılar

Hukukçu Dr. Gökhan Güneş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güneş'in 'DİRİLERİ GEÇTİK, ÖLÜLERİ ZİYARET BİLE SUÇ!' başlığıyla paylaştığı resmi belgeye göre mezarlığa gidip, ölü için dua etmek örgütsel suç kapsamında değerlendirildi.





Hukukçu Güneş'in paylaşımı şu şekilde:





"DİRİLERİ GEÇTİK, ÖLÜLERİ ZİYARET BİLE SUÇ!"





- Yasal ve rutin faaliyetleri suç gibi göstermede seviyeyi arşa taşıyan! rejim yargısı ve kolluk, yeni bir örgütsel faaliyet keşfetmiş; mezar başında dua etmek! Evet, yanlış okumadınız, mezarlık ziyareti bile sizin "terörist" olarak yargılanmanız için bir gerekçe!





- Emniyet işi-gücü ve asıl suçluları takibi bırakmış, acaba 2-3 kişi bir araya gelirde bu kişileri "yeniden yapılanma" adı altında tekrar gözaltına alabilir miyiz diye gece gündüz insanları takip ediyor. Olayı o kadar abartmışlar ki, mezar başında dua etmek bile onlara göre "örgütsel anlamda dikkate değer bir hareket." Hadi dirileri geçtik te ölüleri ziyarette mi artık suç!





- Hiç mi insanlıktan ve vicdandan nasibiniz kalmadı? Bu zamana kadar yaptığınız takiplerde ve uyduruk operasyonlarda hangi suç unsuruna rastladınız? Bu saçmalıklardan ve ülkeyi dünyaya rezil etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?





Güneş, paylaşımına resmi belgeyi de ekledi. İşte o skandal belge:







