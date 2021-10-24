Adalette çifte standart sürüyor: Ev hanımlarına gece baskını, gaspçılara taahhütlü serbestlik

1.5 AYDA 2 BİN 711 KİŞİ SALIVERİLDİ









Farklı suçlardan arananların taahhütle serbest kalmasına karşın Gülen Hareketi mensubu oldukları iddiasıyla başta ev hanımları olmak üzere eski askeri okul öğrencileri, kamudan KHK ile atılanlara yönelik gece yarısı operasyonları sürüyor. Bu yıl başından beri 15 Temmuz sonrası yaşları 18’den küçük oldukları için salıverilen ancak 18 yaşını dolduran 900’e yakın eski askeri okul öğrencisi, gece yarısı yapılan operasyonlarla gözaltına alınıp tutuklandı.





AKP ve MHP gruplarının hazırladığı ve geçen yıl Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la aralarında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı başta olmak olmak üzere 90 bin kişi tahliye edildi.

Geçen yıl çıkardığı yargı paketi ile başta organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı olmak üzere 90 bin adli mahkumu serbest bırakan AKP Hükumeti’nin yargıdaki çifte standardı sürüyor. 18 yaşını dolduran askeri okul öğrencilerine, ev hanımlarına gece yarısı operasyonları düzenleyen AKP Hükumeti, polis kontrollerinde yakalanan gasp, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama emri bulunanları ise taahhütle serbest bırakıyor.Adalet Bakanlığı verilerine göre Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında mesai saatleri dışında yakalanan kişiye makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakılması imkanı tanındı. Yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 10 Eylül’den bugüne kadar kolluk tarafından yakalanan 2 bin 711 kişi taahhüt vererek ve cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.