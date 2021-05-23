Adalı ve Mumcu Cinayetlerini anlattı

Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, haftalardır YouTube kanalından yayınladığı ve toplamda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan videolarının yedincisini yayınladı. 7. videoda en dikkat çeken iddialardan ikisi Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri ile ilgili bölümlerdi











Peker, KKTC’de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın cinayeti ile ilgili Mehmet Ağar ve Korkut Eken’i suçladı







Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi ile ilgili de konuşan Peker, şunları kaydetti:





"1996 yılında Kutlu Adalı'nın öldürülmesini anlatacağım. Eskiden Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz. Korkut abinin odası, Ağar'ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz. Genelde iş adamlarını gönderiyorlar bana. Bana dediler ki; Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Yunan'a satmak istiyor. İki tane profesyonel adam ver. Ben de 'Abi, sana kendi öz kardeşimi vereceğim' dedim. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Peker bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Meğer adam bugünlere hazırlanmış, Kıbrıs'ı falan sattığı yok ama bizi kendi insanımıza düşman ettiler.





Bunlar bir şey yapamadan döndüler ama daha sonra Eken'in adamları Adalı'yı öldürmüş. Daha sonra Korkut abiyle karşılaştık. Korkut abi 'O iş halloldu' dedi. Atilla Peker kanser oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır doğruları anlatır. Biladerim korkmaz doğruları anlatır; öldürseydi öldürdü derdim. Zaman aşımına girdi zaten. Meğer adam Denktaş'ın mücadele arkadaşıymış. Karısının mücadelesini hep uzaktan izledim. Bana diyorlar ki; bu zamana kadar neden anlatmadı? Siz her gördüğünüzü anlatıyor musunuz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım."





‘UĞUR MUMCU DERİN DEVLET TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ’

Sedat Peker, 24 Ocak 1993’te Ankara’da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Uğur Mumcu cinayetinin faili meçhul olmadığını söyleyen Peker, Mumcu’nun uyuşturucu ve silah ticaretlerini araştırdığı için ‘derin devlet’ tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Peker şöyle konuştu: “Uğur Mumcu, görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim, katil en önce gelir Mehmet Ağar. Eşine diyor ki, ‘Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner’ Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Uğur Mumcu, temiz adam, saf adam, tek başına bir adam.”

Uğur Mumcu’nun terörle ilgili yazılar yazdığını, terörden menfaat elde edenlere geldiğinde öldürüldüğünü ifade etti.



