Samanyolu Haber /Gündem / Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı /06 Kasım 2020 18:08

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakaland

SHABER3.COM

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandı. Karalar, "Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barut paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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