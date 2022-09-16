Adana’dan sonra, Patnos Emniyeti de Alpaslan Kuytul’a savaş açtı!

Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:







Haksız tutukluluğun bir seneyi bulduğu bu günlerde tüm arkadaşlarımı ve sevenlerimi Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Tutuklu arkadaşlarımı ve ailelerini Allah yolunda gösterdikleri sabırdan dolayı tebrik ediyor ve alınlarından öpüyorum. ++





Apartın sahibi de “Ben onlardan memnunum, bir kötülüklerini görmedim” demiş ve tehditlerine boyun eğmemiş.







Onlar da madem kabul etmedin hiç olmazsa kimseye söyleme deyip gitmişler. Her şeyi yapıyorlar ama yaptıklarının duyulmasını istemiyorlar.





Daha sonra eşim ve çocuklarım 6 Eylül’de açık görüş için ziyaretime gelmişlerdi. Eşim rahatsızlandığı için bir-iki gece apartta kalmak zorunda kalmıştı. Zaten 24 saat takip edilen eşim aparta gidince 10-15 kadar polis sabaha kadar kapının önünde beklemiş.





Eşim aparttan çıkınca aynı emniyet görevlileri apart sahibini ikinci kez tehdit etmişler. Ev sahibi de daha fazla direnemeyip evi boşaltın diye haber göndermiş. Avukatlarım otelde kalıyor artık. Yarın oteli de tehdit ederlerse şaşırmam.





Beni zindanda tek bırakarak yaptıkları psikolojik işkence avukat ziyaretleri ile bir nebze olsun kırılınca buna tahammül edemediler.





8 yıldır konferanslarımızı engellemek için spor salonlarını yasaklayanlar, düğün salonu sahiplerini tehdit edenler şimdi bir ev kiralanmasına dahi tahammül edemez hale gelmişler.





Mekke döneminde peygamberimize ve sahabilere ambargo uygulandığı gibi bize de ambargo uyguluyorlar. Mekkeli müşrikler daha fazla zulmetmelerine rağmen mağlup olmuşlardı ve şimdi de lanet ile hatırlanıyorlar. Tarih tekerrür ediyor.





Geçtiğimiz aylarda tutuklanarak memleketi Adana’dan 900 km uzaktaki Patnos Cezaevi’ne sürgüne gönderilen Alparslan Kuytul’un yakınlarının, ziyaret için geldiklerinde kalmak için kiraladıkları dairenin sahibi, emniyetin baskısı sonrası evini kiralamaktan vazgeçmiş. Adana Emniyeti’nin ardından Patnos’ta da Furkan Vakfı gönüllülerinin benzer baskılara maruz kalması, emniyet teşkilatına aynı yerden ’emir’ gittiği iddialarını güçlendiriyor.Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Avukatlarım Patnos’a geldiklerinde gerektiği zaman bir iki gece kalmak için bir apart kiralamışlardı. Kiraladıktan bir-iki hafta sonra apartın sahibi emniyet görevlileri tarafından tehdit edilmişti.O günkü İslam düşmanları sonuçta mağlup oldukları gibi bugünkü İslam düşmanları da mağlup olacaklar ve lanetle hatırlanacaklar. Arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimin olduğunun önemi yoktur.