Adana Demirspor yeni sezon öncesi kupa kaldırdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, İtalyan ekiplerinden Salernitana ve Reggina'nın da katıldığı 1. AngeloIervolino turnuvasını birinci sırada tamamladı.





Turnuva sonrası kupasını alan Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden de konuyla ilgili bir dizi paylaşımda bulunuldu.





Söz konusu bir paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:





Adana Demirspor'umuz @OfficialUSS1919 ve @Reggina_1914 takımlarıyla düzenlenen 1. #AngeloIervolino Turnuvası'nı birincilikle tamamlayarak kupasını aldı.









