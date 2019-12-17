Samanyolu Haber /Sağlık / Adana kebabında talaşlı hile! /17 Aralık 2019 15:01

Adana kebabında talaşlı hile!

Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırdığı iddia edildi.

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Adanalı kebap ustaları vatandaşları uyararak, “Adana kebabının çatalı vurduğunuz zaman yarılması lazım. Çok sertse veya çok siyahsa bu ette bir şeyler var demektir" dedi.

Adanalı kebap ustaları, hileli Adana kebabına karşı vatandaşları uyardı. 

Kebap ustası Yaşar Aydın, porsiyonu 130 gram Adana kebabının minimum 25 liraya satılabileceğini belirterek, "Piyasada 10-15 TL’ye satılan kebaplar kesinlikle hilelidir. Çünkü 25 TL’den aşağıya kurtarmıyor." dedi.

"TALAŞI RENKLENDİRİYORLAR"

Kebabı hazırlarken baharat olarak sadece tuz ve toz biber kullanıldığını kaydeden Aydın, "Bunda bile hile var. Talaşı renklendirip toz biber haline getiriyorlar. Kaliteli toz biberin kilosu 25-35  TL arasındaysa hilelisi 5 TL’dir." dedi. 

"Adana kebabının çatalı vurduğunuz anda yarılması lazım. Et çok sertse, çok siyahsa mutlaka hile vardır." diyen Aydın, "Kebabın etinin pırıl pırıl olması lazım. Kıymaya kuyruk yağı koyanlar da var, açığı öyle kapatmaya çalışıyorlar, fakat olmuyor." dedi.

Fırsatçıların Adana kebabına talaş kattığı iddia edildi.

"ANKARA'DA KÖFTE GİBİ YAPIYORLAR"

Ankara’dan Adana'ya tatile gelen Işıl Yüksel, "Ankara’da satılan Adana kebabıyla kıyasladığım zaman buradaki porsiyonlar daha etli ve dolgun geliyor. Ankara’da köfte gibi yapıyorlar." diye konuştu.

Elif Su Ünal ise hilesiz Adana kebabını kokusundan ve görünüşünden anladığını bildirdi. 

İpek Su Yazır da içerisinde katkı maddesi bulunan ürünleri yediği zaman mide rahatsızlıkları yaşadığını kaydetti. 

Gizem Şahin ise iyi kebabı çatalı batırdığında dağılmasıyla anladığını dile getirdi.
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