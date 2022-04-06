Adana'da 1 Mayıs başvurusu yapıldı

İstanbul'da Taksim Meydanı özelinde çıkan tartışmalarla gündeme oturan ve dönem dönem oalylı şekilde geçen 1 Mayıs kutlamaları için Adana'da da başvuru yapıldığı duyuruldu.







Evrensel'de yer alan habere göre DİSK, KESK, Adana Tabip Odası, Adana Barosu ve TMMOB’nin oluşturduğu tertip komitesi 1 Mayıs Mitingi için başvuruyu gerçekleştirdi. İşçiler ve emekçiler Kasım Gülek Köprüsü üzerinde 15.00’te Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüp meydanda miting düzenleyecek. Mitingin sloganı "Savaşa, Güvencesizliğe, Sömürgeye, İşsizliğe, Yoksulluğa Karşı Barışı, Umudu ve Mücadeleyi Büyütüyoruz!” olacak. DİSK, KESK, Adana Tabip Odası, Adana Barosu ve TMMOB’nin oluşturduğu tertip komitesi 1 Mayıs Mitingi için başvuruyu gerçekleştirdi. İşçiler ve emekçiler Kasım Gülek Köprüsü üzerinde 15.00’te Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüp meydanda miting düzenleyecek. Mitingin sloganı "Savaşa, Güvencesizliğe, Sömürgeye, İşsizliğe, Yoksulluğa Karşı Barışı, Umudu ve Mücadeleyi Büyütüyoruz!” olacak.

“TÜRK-İŞ ADANA’DA ORTAK MİTİNGE KATILMAYACAK”





Geçmiş 1 Mayıslarda Adana’da ortak mitinglerde yer alan Türk-İş Adana 4’üncü Bölge Temsilciliği 2017’den beri Türk-İş’in düzenlediği merkezi mitinglerine katılıyor. 2 yıldır da pandemi nedeni ile yerel kutlamalara katılmayan Türk-İş bu yıl da ortak mitinge katılmayacak, 1 Mayıs kutlamasını Arif Nihat Asya Bayrak Parkında basın açıklaması ile gerçekleştirecek. Sabah saatlerinde gerçekleştirilecek açıklamanın ardından TÜMTİS mitinge katılacak.