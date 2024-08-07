Adana'da bir saat içinde peş peşe dört deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da bu sabah saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen Adana depremiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Adana Kozan merkezli arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



Merkez üssü Kozan olan şiddetli depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre sarsıntının derinliği ise 5 kilometre.



BİR DAKİKA SONRA YİNE DEPREM



Korkutan depremden sadece bir dakika sonra saat 05.33'te bir şiddetli deprem daha meydana geldi. Yine Kozan'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. İkinci depremin derinliği ise 7 kilometre.



PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA



Beşik gibi sallanan Adana'da bir saat içinde üçüncü ve dördüncü deprem de kaydedildi. AFAD, saat 05.34'te 4 büyüklüğünde bir sarsıntının daha meydana geldiğini duyurdu.



Dördüncü deprem ise saat 05.58'te kaydedildi. Kandilli ve AFAD'a göre bu sarsıntının büyüklüğü de 3.7.