Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da kan donduran görüntüler : Başörtülü kadına başörtülü polisten fena dayak /21 Mart 2022 12:45

Adana'da kan donduran görüntüler : Başörtülü kadına başörtülü polisten fena dayak

Adana Emniyeti, tutuklu arkadaşları için belirlenen güzergahta yürümek isteyen Furkan Vakfı gönüllülerine yine acımadı. Alparslan Kuytul, bir markette zorla alıkonulurken vakfın üyeleri de polisin orantısız müdahalesine maruz kaldı. Kaldırımda tek başına duran başörtülü bir kadın da hemcinsi tarafından tek darbede yere serildi.

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Adana’da tutuklu arkadaşları için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı gönüllüleri yine Adana Emniyetinin orantısız müdahalesiyle karşılaştı.

POLİS HEDEF GÖZETEREK ŞİDDET UYGULADI
Kan dökülen olaylarda polisin hedef gözeterek göstericilerin yüzüne biber gazı sıkması objektiflere yansıdı.

Savunmasız insanların onlarca polis tarafından fena halde coplandığı görüldü.

Polisin ağır müdahalesine maruz kalan Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ise basın açıklaması yapılacak alana doğru giderken polisler tarafından bir marketin deposunda alıkonulduğu iddia edildi.


Bir görüntü ise kamuoyunun tepkisini çekti. Kaldırımda göstericilerden aynı tek başına duran bir tesettürlü kadını, başörtülü bir polis sert bir darbe ile yere serdi. Öfkeli kadın polisi meslektaşları zor durdurabildi.
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