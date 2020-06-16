Adana'da kapı kırdıran müdür İstanbul Emniyet Müdürü yapıldı

Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.







Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.





Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.





KAPILARI KOÇBAŞIYLA KIRDIRAN MÜDÜR İSTANBUL'LA ÖDÜLLENDİRİLDİ





Geçtiğimiz hafta Adana’da bazı evlere yapılan operasyonun emrini veren ve ev hanımlarını gözaltına aldıran Zafer Aktaş tepki görmüşü. Aktaş'ın ödüllendirilerek İstanbul'a atandığı görüldü.

Aktaş 1964 yılında Çanakkale’de doğdu. 1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.

