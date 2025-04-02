Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı /02 Nisan 2025 19:02

Adana'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Adana’nın Kozan ilçesinde Feke karayolu Kozan Barajı dolaylarında meydana gelen kazada, Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada ölen Zeynel Güleç'in amcası Erol Güleç, acı haberi aldıktan sonra yakınlarıyla morga gitti. Erol Güleç, "Yeğenim ve ailesi, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde hasta babasını ziyarete gitmişti. Babası böbrek rahatsızlığı nedeniyle yatalak durumdaydı. Dönerken kaza yapmışlar. Kazanın nasıl olduğu hakkında bilgim yok ama haberi alınca yıkıldık. Çok iyi bir aileydi" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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