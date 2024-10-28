Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! /28 Ekim 2024 09:35

Adana'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi!

AFAD, Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Söz konusu deprem 20.07'de oldu. 

Buna göre deprem, yerin 20.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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