Adana'da korkutan deprem: Bakandan açıklama geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre yerin, 6.96 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.





Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.





YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:





"Adana Saimbeyli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."