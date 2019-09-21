Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da 'tacizci' iddiasıyla Suriyelilere saldırdılar, zanlı Türk çıktı /21 Eylül 2019 10:26

Adana'da 'tacizci' iddiasıyla Suriyelilere saldırdılar, zanlı Türk çıktı

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı. Zanlıyı Suriyeli sanan gruplar olaylar çıkarırken genç, Türk vatandaşı çıktı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda şüphelinin Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Teşhis edilen şüphelinin 37 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Zanlı, güvenlik birimlerimiz tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Ayrıca söz konusu olay bahane edilerek ilimizde yaşayan muhacir misafirlerimizin iş yerlerine ve mallarına zarar verenlerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde dün henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istemişti.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önlemiş, daha sonra bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.

İş yerleri ve araçlara zarar verenlere gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel istismar iddiası üzerine toplanan grubun içinden bazı şüphelilerin Suriyelilere ait iş yerlerine ve araçlara zarar vermesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde ve sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddia edilen şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Gözaltı sayısının daha da artabileceği bildirildi.
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