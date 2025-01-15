Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da vahşet: Bir evde boğazları kesilmiş 3 ceset bulundu /15 Ocak 2025 11:31

Adana'da vahşet: Bir evde boğazları kesilmiş 3 ceset bulundu

Adana'da bir evde Yusuf Techi (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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