Samanyolu Haber /Gündem / Adana'daki vahşetin faili olan polis seri katil çıktı: Eşini, kayınbiraderini, eşinin ailesini... /15 Ocak 2025 15:24

Adana'daki vahşetin faili olan polis seri katil çıktı: Eşini, kayınbiraderini, eşinin ailesini...

Adana'da bir evde 3 kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Adana'daki vahşetin arkasından katliamlar zinciri çıktı. Mehmet Tehçi adlı polis; önce oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu öğretmen kayınbiraderini Adana'da; ardından eşini Mersin'de katletti. Tekrar Adana'ya giden katil polis, burada da eşinin ailesini öldürdü. Adana'dan Osmaniye'ye doğru yola çıkan Tehçi polisler tarafından yakalanmasa başka akrabalarını da öldürecekti.

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Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde dolmuş şoförü Yusuf Tehçi'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Tehçi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

KAHVALTILARINI YAPTIKTAN SONRA...
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Adana'daki vahşetin üzerindeki sır perdesi ise aralandı. Kahvaltı masasındaki katliamı yapan polis olan damatları Mehmet Tehçi çıktı.

İL İL GEZİP TEK TEK ÖLDÜRMÜŞ
Mehmet Tehçi'nin Adana'daki katliamdan önce eşi Ferdane Tehçi ve öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi öldürdüğü ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

YAKALANMASA O KİŞİLERİ DE ÖLDÜRECEKMİŞ!
Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

ADANA'DAKİ VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.
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