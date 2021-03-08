Adana'dan Boris Johnson'a kebap daveti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir programda obezitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
Pandemiyle obezitenin de arttığını belirten Johnson, koronavirüse yakalandığı Mart 2020’de fazla kilolu olduğunu, tedavisinin ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiği anlattı. Johnson, tükettiği yiyeceklerin sorulması üzerine "Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi.
Johnson’ın bu konuşmasının ardından Adanalı kebapçı Yaşar Aydın da sağlıklı beslenmek için kebap yenilmesi gerektiğini söyleyerek Jonhson’ın sözlerine katıldığını belirtti.