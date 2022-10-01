Samanyolu Haber /Spor / Adana'dan gol sesi çıkmadı /01 Ekim 2022 22:13

Adana'dan gol sesi çıkmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Adana'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz girildi.

Adana Demirspor, 64. dakikada Stambouli'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda da gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'ın ve hafta lider başlayan Adana Demirspor'un puanları 17 oldu. 
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