Samanyolu Haber /Spor / Adanaspor’da korona vakaları patladı /29 Kasım 2020 18:00

Adanaspor’da korona vakaları patladı

Koronavirüs vakaları hızla artıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da vaka sayısı 40’a yükseldi.Adanaspor’dan yapılan açıklamada 30 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Kulüpte pozitif vakaların sayısı 29'u futbolcu olmak üzere 40'a çıktı.Kulüp açıklamasında "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır" denildi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yapılan testlerde bir futbolcu ve iki teknik heyet personelinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kayserispor da iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 taramasında iki futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir" denildi.

Bergama Belediyespor da dört futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.
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