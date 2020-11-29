Adanaspor’da korona vakaları patladı

Kulüpte pozitif vakaların sayısı 29'u futbolcu olmak üzere 40'a çıktı.Kulüp açıklamasında "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır" denildi.





Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yapılan testlerde bir futbolcu ve iki teknik heyet personelinin pozitif çıktığı açıklandı.





Kayserispor da iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 taramasında iki futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir" denildi.





Bergama Belediyespor da dört futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.