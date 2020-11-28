Samanyolu Haber /Spor / Adanaspor'da 40 kişiye Korona teşhisi /28 Kasım 2020 22:26

Adanaspor'da 40 kişiye Korona teşhisi

1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 40 kişiyi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

SHABER3.COM

Adanaspor'da 30 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpte pozitif vak'aların sayısı 29'u futbolcu olmak üzere 40'a çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig takımlarından Adanaspor'da 30 kişiye daha Koronavirüs teşhisi konuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vak'a bulunmaktadır." denildi.

Adanaspor, TFF protokolleri gereği, 30 Kasım'da oynanacak Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, Göztepe maçı öncesi yapılan testlerde 1 futbolcu ve 2 teknik heyet personelinin pozitif çıktığı açıklandı.
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