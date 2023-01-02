Adani 2022'de nasıl en fazla para kazanan isim oldu?

2022 yılında başta Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos başta olmak üzere birçok zengin iş insanının servetleri eridi. Dünyanın en büyük servetlerinin borsa düşüşlerinden etkilendiği bu yıl boyunca, Hint iş insanı Gautam Adani ise servetine servet kattı. 2022'de Adani'nin banka hesabına 44 milyar dolar daha girdi. Diğer milyarderlerin yaşadığı talihsizlikler, iki önemli endüstride servetini artıran Hint milyarder için tabiri caizse büyük nimet oldu.
Küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar birkaç aydır resmen dünya ticaretini boğdu. Ancak bu tedarik krizi Hindistan'daki en büyük liman işletmecisi konumundaki Adani'ye yaradı ve Adani'nin servetini katlamasını sağladı. İş insanı ayrıca İsrail'deki Hayfa limanına da ortak olarak hisselerini yükseltti. Bahse konu liman, bölgenin en büyük konteyner girişi sağlayan limanlarından biri olarak biliniyor.
Aynı zamanda Adani, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizinden de faydalanmayı bildi. Dünyanın en büyük kömür madeni işletmecilerinden Adani, savaş nedeniyle petrol ve doğal gaz sevkiyatlarında yaşanan sıkıntının artması ve kömüre olan talebin yükselmesiyle herkesin kaybettiği 2022 yılının adeta kazananı oldu.
Öte yandan Adani, Hindistan Başbakan Narendra Modi'ye muhalif yayınları ile bilinen medya kuruluşu NDTV'yi de devralarak servetini artırdı. Adani 2020 yılında 10 milyar dolar servete sahipken, 2022 başında milyarderler listesinde 14. sırada idi. 31 Aralık itibarıyla 121 milyar dolar serveti bulunan Adani, Asya'nın en zengini, dünyanın ise en zengin üçüncü kişisi...
TIKTOK SAYESİNDE KAZANDILAR
Bloomberg'e göre servetini önemli ölçüde artıranlardan biri de ABD'li milyarder Jeff Yass. Yass 2022 yılında servetini 29 milyar dolar artırarak 32 milyar dolara çıkardı. Yass, ABD'nin New York kentinde bulunan Wall Street'in en büyük ve en başarılı ticaret şirketlerinden biri olan Susquehanna International Group'un kurucu ortaklarından biri. Susquehanna, Forbes raporlarına göre ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ana şirketi ByteDance'a da dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce özel şirkete yatırım yaptı. Bu yatırımlar sayesinde Yass bir yılda servetini milyarlarca dolar artırdı.
TikTok'un çatı şirketi ByteDance'ın kurucusu Zhang Yiming
Çin merkezli sosyal medya devi sadece Yass'ı zengin etmedi, TikTok'un çatı şirketi ByteDance'ın kurucusu 39 yaşındaki Zhang Yiming de 2022 yılını oldukça karlı geçirdi. 2022 yılında 10.4 milyar dolar kazanan genç milyarderin serveti 55 milyar dolara yükseldi. Moda devi Channel'in sahiplerinden Fransız iş insanı Alain Wertheimer de 2022'de 10.3 milyar dolar kazanarak servetini en çok artıran 4. isim oldu.
2022'NİN EN ÇOK KAYBEDENLERİ
Adani hariç, dünyanın en zenginleri listesinin ilk 10'undaki isimlerin serveti bu yıl eridi. Bloomberg endeksine göre Elon Musk'ın serveti bu yıl 133 milyar ile rekor bir seviyede düştü. Musk'ın servetinin erimesinin başlıca nedenlerinden biri sahibi olduğu elektrikli otomobil firması Tesla'nın hisselerinin değer kaybetmesi. Musk, sosyal medya platformu Twitter'i satın alabilmek için Tesla hissesi satmıştı. Bu durum da Tesla'nın değer kaybını hızlandırdı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos teknoloji hisselerinin hızla düşmesi ve Amazon hisselerinin neredeyse yüzde 50 oranında değer kaybetmesi nedeniyle bu yıl 85 milyar dolar kaybetti ve piyasadaki en kötü yıllarından birini yaşadı. Bezos'un 107 milyar dolar serveti bulunuyor.
Bu yıl büyük kayıp yaşayanlar arasında 45 yaşında Kanadalı Changpeng Zhao da bulunuyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance CEO'su Changpeng, Ukrayna savaşı ile kripto paralardaki düşüş sebebiyle 2022'de 83 milyar dolardan fazla para kaybetti. Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de bu yıl 79 milyar dolar kaybederek serveti en fazla eriyen 4. isim oldu.
Kaynaklar: Bloomberg, El Pais, Insider, Forbes