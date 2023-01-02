Adani 2022'de nasıl en fazla para kazanan isim oldu?

2022 yılında başta Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos başta olmak üzere birçok zengin iş insanının servetleri eridi. Dünyanın en büyük servetlerinin borsa düşüşlerinden etkilendiği bu yıl boyunca, Hint iş insanı Gautam Adani ise servetine servet kattı. 2022'de Adani'nin banka hesabına 44 milyar dolar daha girdi. Diğer milyarderlerin yaşadığı talihsizlikler, iki önemli endüstride servetini artıran Hint milyarder için tabiri caizse büyük nimet oldu.





Küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar birkaç aydır resmen dünya ticaretini boğdu. Ancak bu tedarik krizi Hindistan'daki en büyük liman işletmecisi konumundaki Adani'ye yaradı ve Adani'nin servetini katlamasını sağladı. İş insanı ayrıca İsrail'deki Hayfa limanına da ortak olarak hisselerini yükseltti. Bahse konu liman, bölgenin en büyük konteyner girişi sağlayan limanlarından biri olarak biliniyor.



