Samanyolu Haber /Gündem / Aday belli değil ama açıklanacağı meydan belli: 5 milyon kişinin katılımı hedefleniyor /18 Aralık 2022 12:09

Aday belli değil ama açıklanacağı meydan belli: 5 milyon kişinin katılımı hedefleniyor

DP'li Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nerede ilan edileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak ve hapis cezası kararları sonrası, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeniden alevlendi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında Millet İttifakı'nın adayının nerede ve nasıl ilan edileceğini Orhan Uğuroğlu'na açıkladı.

Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun Adalet ve Demokrasi programına konuk olan Enginyurt, Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Enginyurt, adaylık konusuna dair de açıklamalarda bulunurken, Saraçhane'de yapılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine de atıfta bulunarak, "Bugün provasını gördüm, büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Cemal Enginyurt, ‘13. Cumhurbaşkanı’ olarak bahsettiği adayın ise nasıl açıklanacağını söyle anlattı:

"İnşallah 13. cumhurbaşkanımız, 5 milyon kişinin katılımıyla, Tandoğan Meydanı'nda 6 genel başkanın huzurunda ilan edilecektir. Bugün provasını gördüm, büyük bir mutluluk duydum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aday belli değil ama açıklanacağı meydan belli: 5 milyon... Sonraki Haber >>

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”

Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

Levent Göktaş tutuklandı

Levent Göktaş tutuklandı

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:01