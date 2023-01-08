'Aday çıkarma' kararı veren HDP'den flaş açıklama: Ortak bir adayda buluşmak isteriz

TELE 1’e konuşan Oluç, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, “Seçime kendi adayımızla gireceğiz” ifadeleriyle yaptığı açıklamalara değindi. HDP’nin adaylık çıkışının ardından Oluç, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın 25 Ekim tarihli grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bugün Buldan’ın da bunu vurguladığını ifade etti. Oluç, şu açıklamalarda bulundu:







Biz kendimize güveniyoruz. Seçmenimizi tanıyoruz. 2014 yılından beri girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırarak ilerliyoruz. Bundan dolayı bir kibrimiz yok. Türkiye’de adalet ve hukuk mücadelesi içerisinde yerimizin çok önemli olduğunu farkındayız. Bu mücadelenin kazanılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de HDP olarak her gün büyük bedeller ödüyoruz. Bizim bir politikamız var.







27 Eylül’de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi rejimi değiştirmesi gereken bir seçimdir. Dolayısıyla herhangi bir seçim değildir. Bazı konuları müzakere etmek istediğimizi söyledik. Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12 – 13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz. Kendi adayımızı çıkarırız.





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim’deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan’ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz.