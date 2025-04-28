Samanyolu Haber /Dünya / Adaylar belli oldu: Yeni Papa ne zaman seçilecek? /28 Nisan 2025 14:52

Adaylar belli oldu: Yeni Papa ne zaman seçilecek?

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in vefatının ardından yeni seçilecek Papa merakla bekleniyor. Yeni Papa'nın seçilmesi için konklavın 7 Mayıs'ta toplanacağı bildirildi.

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21 Nisan günü hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in ardından yeni seçilecek Papa için tarih belli oldu.

Yeni Papa'nın seçileceği konklav (seçim için yapılan oturumlar), 7 Mayıs'ta toplanacak. Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek.

ADAYLAR KİMLER?
Halktv'de yer alan habere göre papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler yer alıyor.

İLK SİYAHİ PAPA SEÇİLEBİLİR
En güçlü Papa adaylarının arasında bulunan Ganalı Peter Turkson ve Gineli Robert Sarah ikilisinden biri seçilirse ilk kez siyahi biri Papa seçilmiş olacak.
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