Adaylardan hiçbiri ilk gün 100 bin imzayı toplayamadı

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza süreci başladı.
YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle: Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten.
Bu isimler seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün başladı. Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile adaylara destek imzası verilebilirken ilk gün sayıları şöyle:
Muharrem İnce
İmza sayısı: 28 bin 235
Fatih Erbakan
İmza sayısı: 27 bin 910
Sinan Oğan
İmza sayısı: 15 bin 573
Doğu Perinçek
İmza sayısı: 6 bin 679
Yakup Türkal
İmza sayısı: 993
Erkan Trükten
İmza sayısı: 397
Ahmet Özal
İmza sayısı: 237
İrfan Uzun
İmza sayısı: 176
Halil Murat Ünver
İmza sayısı: 119
Hilmi Özden
İmza sayısı: 60
Davut Turan
İmza sayısı: 34