Adaylardan hiçbiri ilk gün 100 bin imzayı toplayamadı

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza süreci başladı.







YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle: Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten.





Bu isimler seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün başladı. Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile adaylara destek imzası verilebilirken ilk gün sayıları şöyle:







Muharrem İnce



İmza sayısı: 28 bin 235







Fatih Erbakan



İmza sayısı: 27 bin 910







Sinan Oğan



İmza sayısı: 15 bin 573







Doğu Perinçek

İmza sayısı: 6 bin 679





Yakup Türkal



İmza sayısı: 993







Erkan Trükten



İmza sayısı: 397







Ahmet Özal

İmza sayısı: 237





İrfan Uzun

İmza sayısı: 176







Halil Murat Ünver



İmza sayısı: 119







Hilmi Özden



İmza sayısı: 60







Davut Turan

İmza sayısı: 34