Samanyolu Haber /Gündem / Adaylardan hiçbiri ilk gün 100 bin imzayı toplayamadı /22 Mart 2023 22:08

Adaylardan hiçbiri ilk gün 100 bin imzayı toplayamadı

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu kabul edilen 11 ismin, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor. İki aday ilk gün 25 bin imzayı aştı.

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14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza süreci başladı.

YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle: Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten. 

Bu isimler seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün başladı. Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile adaylara destek imzası verilebilirken ilk gün sayıları şöyle: 

Muharrem İnce
İmza sayısı: 28 bin 235 

Fatih Erbakan
İmza sayısı: 27 bin 910

Sinan Oğan
İmza sayısı: 15 bin 573

Doğu Perinçek
İmza sayısı: 6 bin 679

Yakup Türkal
İmza sayısı: 993

Erkan Trükten
İmza sayısı: 397

Ahmet Özal
İmza sayısı: 237

İrfan Uzun
İmza sayısı: 176

Halil Murat Ünver
İmza sayısı: 119

Hilmi Özden
İmza sayısı: 60

Davut Turan
İmza sayısı: 34
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