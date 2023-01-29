ABD Türkiye'ye baskıyı artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Amerikan yapımı uçaklarla seferlerini sürdürmesini engellemek için Türkiye'ye baskıyı artırıyor.





Euronews'in haberine göre , Wall Street Journal gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre üst düzey Amerikalı yetkililer geçtiğimiz ay, Rusya ve Belarus'ta Türkiye'ye gelen Amerikan yapımı uçaklara yakıt ikmali, yedek parça ve bakım gibi hizmetler sunan Türk vatandaşlarının hapis, para cezası, ihracat izni iptali gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.





Habere göre uyarı notunu Amerikan Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Thea Rozman Kendler geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iletti.









Uzmanlar bu uyarının ABD ve müttefiklerinin Rusya ve Belarus'a Ukrayna işgali sonrası uyguladıkları yaptırımların uygulanıp uygulanamadığı noktasında bir test olduğunu belirtiyor.





Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ayrıntılar hakkında yorum yapmayı reddederken Rus, Belarus ve İranlı ticari havayolu şirketlerine hizmet verme konusunda ABD'nin uyguladığı ihracat kontrollerine uyulması konusunda uyarılar yapıldığını onayladı.





Beyaz Saray geçen yıl şubat atında Rusya'ya Amerikan yapımı uçaklara ihracat yasağı getirmişti.





Bu kontroller kapsamında Amerikan yapımı ya da bünyesinde yüzde 25'ten fazla Amerikan yapımı parça bulunduran uçakların Rusya ve Belarus'a lisans verilmeden uçması yasaklandı.





Gazeteye göre Rus ve Belaruslu havayolu şirketleri filolarında bulunan Boeing 777, 757 ve 737 tipi uçaklarla 1 Ekim'den bu yana İstanbul, İzmir ve Antalya'ya 2 bin 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi.