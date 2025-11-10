Adem Yavuz Arslan'dan dikkat çeken yazı: 'F...' formülüyle ‘PKK affı’ temize çekiliyor!'

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, son köşe yazısında hükûmetin ve PKK çevrelerinin aynı anda benzer açıklamalarda bulunmasına dikkat çekerek, “Yeni bir algı operasyonu yürütülüyor.” dedi. Arslan’a göre, “çözüm sürecini Hizmet Hareketi bitirdi” söylemi yeniden dolaşıma sokularak, kamuoyu yaklaşan “PKK affı” düzenlemesine hazırlanıyor.





Arslan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçtiğimiz günlerde medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede “Oslo görüşmelerini Cemaat sızdırdı, birkaç gün sonra da Paris suikastleri oldu, süreç bitti.” sözlerini hatırlatarak, “Tarihler bile yanlış. Çünkü Oslo görüşmeleri 2011’de sızdı, Paris cinayetleri ise 2013’te işlendi.” dedi.





Altı Yıllık Sürecin Kronolojisi

Yazıda, 2009’da başlayan çözüm sürecinin Habur olayı, KCK operasyonları, Silvan saldırısı, Kobani olayları ve Dolmabahçe mutabakatı gibi dönüm noktalarıyla altı yıla yayıldığı hatırlatılıyor.





Arslan, “Oslo kayıtlarının sızmasıyla sürecin bitmesi arasında dört yıl var. Bu süreçte yaşanan her kriz, siyaseten kullanıldığında faturası Cemaate kesildi.” ifadelerini kullandı.





Somut Delil Yok

Oslo görüşmelerinin sızdırılmasına ilişkin “Cemaat yaptı” iddiasının hiçbir somut dayanağının bulunmadığını belirten Arslan, “Bizzat Hakan Fidan kaydın PKK temsilcisinin üzerindeki kalemden alındığını söylemişti. Güvenlik kaynakları da bunu doğrulamıştı.” dedi.





PKK yöneticilerinin de geçmişte “süreci iktidarın bitirdiğini” açıkça ifade ettiğini hatırlattı.





Gerçekte Kim Destekledi?

Arslan, Hizmet Hareketi'nin çözüm sürecine başından beri destek verdiğini vurguladı:





“Cemaat bölgede yüzlerce okul, dershane, okuma salonu açtı. Fethullah Gülen, ‘Sulh hayırdır.’ diyerek barış sürecini açıkça destekledi. İlk Kürtçe özel televizyon da Cemaat mensuplarınca kuruldu.”









Yazıya göre, bugün “F... bitirdi” söylemi siyaseten ihtiyaç duyulan her anda gündeme getirilen bir “sihirli formül”e dönüştü.





Amaç: PKK Affını Meşrulaştırmak

Reuters’in özel haberine göre TBMM’ye bu ay sunulması beklenen yasa tasarısıyla bazı PKK mensuplarına af getirileceği, örgüt yöneticilerinin bir kısmının ise üçüncü bir ülkeye gönderileceği iddia ediliyor.





Arslan, hükûmetin bu düzenlemeyi savunabilmek için yeni bir gerekçe ürettiğini öne sürüyor:





“Silahlı PKK’lılara af çıkarırken KHK’lı öğretmenleri, öğrencileri, kermes gönüllülerini dışarıda bırakmak tepki doğurur. Bu yüzden yeniden ‘F... yaptı’ yalanına sığınılıyor.”





“Gerçekleri Yalanla Aklamak”

Arslan, yazısını şu tespitle bitiriyor:





“Asıl amaç affı savunmak. Madem öyle, açıkça söyleyin: ‘Affı PKK’ya çıkarıyoruz, KHK’lılar kapsam dışı.’ Çünkü herkes biliyor süreci kimlerin yürüttüğünü, kimlerin bitirdiğini.”