Samanyolu Haber /Gündem / Adem Yavuz Arslan'dan olay ropörtaj: Hırsızdan korkmayan polis anlatıyor! /26 Ocak 2025 15:17

Adem Yavuz Arslan'dan olay ropörtaj: Hırsızdan korkmayan polis anlatıyor!

Gazeteci Adem Yavuz Arslan çok konuşulacak bir röportajı ekranlara taşıdı. Türkiye tarihine damga vuran 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun en kritik isimlerinden komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz geçtiğimiz günlerde ABD’de hayatını kaybetmişti. Gazeteci Arslan, vefatından kısa bir süre önce Korkmaz'la tarihi bir röportaj yaptı.

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Türkiye tarihine damga vuran 17 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun en kritik isimlerinden komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz geçtiğimiz günlerde ABD’de hayatını kaybetti. 37 yaşındaki genç komiser yardımcısı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ve vefaatından kısa süre önce gazeteci Adem Yavuz Arslan ile bir röportaj yaptı. 

Röportajı anlatan Arslan "Kendisiyle röportaj yapma imkanı buldum. 30 yıllık meslek hayatımın en zor röportajlarından birisiydi diyebilirim. Zira Hüseyin Korkmaz kanser tedavisi görüyordu ve ağrıları nedeniyle röportaja sık sık ara vermek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.


Gazeteci Adem Yavuz Arslan,


Hüseyin Korkmaz çok konuşulacak röportajında özetle şunları söyledi: 

• PİŞMANLIĞIMIZ YOK, BİZ BU OPERASYONU YİNE YAPARDIK. FAKAT ÜLKEM İÇİN ÜZGÜNÜM
• KEŞKE RÜŞVET ALMASALAR, KEŞKE REZA İLE HİÇ TANIŞMASALARDI
• MEHMET ŞİMŞEK VE BABACAN RÜŞVET ALMAYINCA MUTLU OLMUŞTUK
• ADALET İÇİN MÜCADELE TERCİH MESELESİ DEĞİLDİR





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