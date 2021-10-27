Adem Yavuz Arslan'ın sözleri nasıl çarpıtıldı?

ABD’de sırra kadem basan Reza Zarrab’ı 4 yıl sonra bularak başarılı bir habere imza atan sürgün gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın ”Türkiye’ye hukuk döndüğünde biz de geri döneceğiz, eski mesleğimize döneceğiz, kapatılan kurumlarımızı geri alacağız” sözleri çarpıtıldı. Türkiye'de yayın yapan andaşından muhalifine neredeyse tüm medya yalan habere imza attı.















Adem Yavuz Arslan’ın sürgündeki gazetecilerin bir gün eski mesleğine geri döneceği yönündeki sözlerini ağız birliği ederek çarpıtan Türkiye'deki yandaş ve muhalif medya ‘‘Gazetecilik önceliğimiz olmaya devam edecek.’’ sözlerine rağmen okuyucularına ‘F...’nün yeni sızma planı’ olarak sunup iktidara geldiklerinde 1 hafta içinde tüm KHK’ları iptal edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde baskı kurmaya çalıştı.













AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ekim 2015’te polis tarafından kapıları kırılarak el konulan ve yönetimine kayyım atanan İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün gazetesi ve Kanaltürk TV, KHK ile kapatılana kadar ABD Temsilcisi olarak görev yapan sürgün gazeteci Adem Yavuz Arslan yine KHK ile kapatılan Samanyolu TV’nin ekran yüzü Kemal Gülen’in Youtube kanalına konuştu.







Reza Zarrab’ı 4 yıl sonra bulan ve Zarrab’ın yeni adı, kimliği ve işiyle ilgili olarak çarpıcı bir habere imza atan sürgün gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın ‘‘Bir gün eski mesleğimize döneceğiz, gazeteciliğe devam edeceğiz, itibarlı bir şekilde mesleğimize geri döneceğiz, kapatılan kurumlarımızı geri alacağız’’ sözleri hem yandaş hem de muhalif medya organları tarafından çarpıtılarak alenen yalan haber yapıldı.









Yalan haber, Yeniçağ’dan Milli gazeteye, Oda TV’den Sabah’a varana kadar birçok medya organında aynı ifadelerle yalan haber yapıldı.