Samanyolu Haber /Gündem / "Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş" /27 Ekim 2021 18:55

"Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında linç videosu izleterek kendini tehdit eden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ikinci kez cevap verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın tavrı için ''Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş'' diye konuştu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de açıklama yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 2019'da Ankara Çubuk'ta kendisine yönelik linç girişimi görüntülerini izletmesine değinen Kılıçdaroğlu, ''Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ilk olarak sosyal medya üzerinden cevap vermiş ve "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama ile Erdoğan'a ikinci kez cevap veren Kılıçdaroğlu "Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş. Ne senden ne senin şurekandan korkmuyorum" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş" Sonraki Haber >>

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:24:23