CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de açıklama yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 2019'da Ankara Çubuk'ta kendisine yönelik linç girişimi görüntülerini izletmesine değinen Kılıçdaroğlu, ''Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ilk olarak sosyal medya üzerinden cevap vermiş ve "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.





CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama ile Erdoğan'a ikinci kez cevap veren Kılıçdaroğlu "Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş. Ne senden ne senin şurekandan korkmuyorum" dedi.