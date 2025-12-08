Adeta kıllarını kıpırdatmamışlar: Kartalkaya otel yangını faciasında gerekçeli karar açıklandı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı gerekçeli karara göre, sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir, yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikleri bildikleri ve bunları giderebilecek güçte oldukları halde derhal önlem almadı. Mahkeme, bu eksikliklerin yangın açısından yüksek risk oluşturduğunun sanıklarca bilinmesine rağmen, buna rağmen herhangi bir girişimde bulunmamalarını “bilinçli taksiri aşan, ‘olursa olsun’ mantığıyla hareket” olarak değerlendirdi.

Kararda, otel sahibi yönetim kurulu üyelerinin yangının ilk anından itibaren gelişmelerden haberdar olduklarının sabit olduğu, buna karşın otelde kalan diğer kişilerin tahliyesine yönelik kimseye haber vermedikleri ya da talimat göndermedikleri ifade edildi. Bu nedenle sanıkların “inkar mahiyetindeki savunmalarına” itibar edilmediği vurgulandı.Gerekçeli kararda belediyenin rolü de ağır şekilde eleştirildi. Kamu kurumu olan belediyenin, otelle ilgili eksiklikleri tespit etmesine rağmen bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak veya ilgili kurumlara bildirmek yerine, otel yöneticileri ve yetkili personelle birlikte hareket ettiği, başvuruların iptaline dönük usul işlemlerinde “yol gösterici” olduğu belirtildi. Mahkeme, belediyenin kamu güvenliği açısından hayati önemdeki bu konuda görevini yerine getirmeyip aksi yönde işlem ve eylemlerde bulunmasını “vahim nitelikte bir eylem” olarak niteledi.