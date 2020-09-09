Babacan'ın partisine geçeceği konuşulan eski MHP'li Erhan Usta, İyi Parti'ye katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilmesinin ardından siyasete bağımsız olarak devam eden Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta bugün düzenlenen törenle İyi Parti’ye katıldı.





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımlarıyla gerçekleştirilen törene genel başkan yardımcıları ve İyi Parti milletvekilleri de katıldı.





"BUGÜN BÜYÜMENİN RESMİNİN ÇİZİLDİĞİ GÜN"





Törende bir konuşma yapan Meral Akşener, davetini kabul ederek partiye katılan Erhan Usta’ya başta eşi olmak üzere teşekkür etti ve şöyle konuştu:





BENİ ÖNDE SON SIRALARA OTURTURLARDI: Bugün çok güzel bir gün. Bugün büyüdüğümüz çoğaldığımız ve bunun resminin, bugün mutluluğun, büyümenin resminin çizildiği bir gün. Biz bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan, ancak en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Sayın Erhan Usta’nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Davetimi kabul etti ve aramıza iyiler ailesine, cesurlar hareketine katıldı, kendisine teşekkür ediyorum.





Erhan Usta’yı burada herkes çok iyi tanıyor. Ben ilk defa 2015 seçimlerine giderken Sayın Bahçeli’nin ekonomi programının lansmanını yaptığı gün tanımıştım. Yan yana oturtmuşlardı bizi, çok şaşırmıştım Meclis Başkanvekilliği sıfatıma rağmen ön sıranın en sonuna oturturlardı beni, bir genç arkadaşımız kalktı dedi ki, ‘başkanım siz böyle geçin ben öyle geçeyim’.





O zaman zarif ve nazik bir insan gördüm karşımda. Elinde kâğıtlar var gerçekten çok güzel projelerin olduğu bir program okunuyor, bir konuşma başlatmak için kendisine sordum; çok güzel kimler hazırladı acaba? Dedi ki, ‘benim de içinde bulunduğum bir ekip hazırladı’.





Bu ekip, meğer başında Sayın Erhan Usta’nın bulunduğu bir ekonomik kadroymuş. Bir gün telefon açtım, ‘Sayın Başkan görüşebilir miyiz?’ O da ‘tabi başkanım’ dedi, görüştük. Ben ona teklifte bulundum bu aileye katılır mısınız diye. Bir hafta sonra evlerine gittim Nihal’le tanıştık ondan sonra da bir arada yol yürümeye, birlikte olmaya karar verdik.





"ABLA DEĞİYORMUŞ" DİYECEKSİNİZ: Bu tür adımlar gerçekten çok kolay olmayan adımlardır. Kendinizi bir şekilde ait hissedersiniz sonra tekmelendiğinizi hissedersiniz, haksızlığa uğradığınızı hissedersiniz, daha ötesi ağzınızdan tek kelime çıkmamasına rağmen istiskal edilmeye müsait hale getirilirsiniz, hakarete uğrarsınız ve bütün bunların neticesinde şöyle bir git gel yaşarsınız; değecek mi bu işi yapmak, değiyor mu bu işi yapmak.





Bu sorgulamayı burada bulunan pek çok kişi bire bir yaşadı. Bunu ihraç edilenler hepimiz yaşadık. Sayın Erhan Usta kardeşim değdiğine inanıyorum, kişi olarak değdiğine inanıyorum ve bir süre sonra diyeceksiniz ki, abla değiyormuş. Çok zor bir yolculuk bu, dün zordu, bugün de zor, yarın da zor olacak. Çünkü bir şeyi değiştiriyorsunuz bu ülkede çok şeyi değiştiriyorsunuz aslında.





O çok şeyi değiştirmek gerekten inanılmaz zorlu ve yorucu bir yolculuk. Ama gece yattığınız zaman diyorsunuz ki, iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş, iyi ki iyiler ve cesurlar hareketi bu yolculuğu başlatmış.





İyi Parti kurulmamış olsaydı Türkiye hangi şartlarda olacaktı. Bugün tartışılan hiçbir konunun tartışılmadığı, Ali Kıran Başkesen bir dilin, bir modelin, bir tavrın yaşandığı bir Türkiye olacaktı.





Bugün eğer işsizlik konuşulabiliyorsa, esnafın derdi konuşulabiliyorsa, bugün KPSS’ye giren ve orada haksızlığa uğrayan çocukların derdi konuşulabiliyorsa, bugün üniversite mezunlarının yüzde 80’inden fazlasının yurtdışına biran evvel kendilerini atma hayali konuşulabiliyorsa bunun sebebi sizsiniz, biziz.





Dolayısıyla sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim kabul ettiniz, cesur bir insansınız. Bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız, cesur insanlarsınız.





Tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız, çok çalışacaksınız çünkü sizin uzun yıllara dayanan bir devlet ayağınız var, ekonomik bilgi anlamında bir de işin pratik ayağı var Türkiye’nin sorunlarına ve onların çözüm önerilerine vakıf bir insansınız. Her adımdan sonra akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yolculuğa dahil olmuşum diyeceksiniz.”





USTA: TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR





Erhan Usta da bir konuşma yaparak teşekkür etti ve partiye katılma sebeplerini şöyle açıkladı:





“Kendisi duygularımı benden daha güzel ifade etti. Kendisinin daveti üzerine bu cesurlar hareketine, iyiler hareketine katılıyorum, kendisine daveti için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tercihte niye bulunduğum konusunda şunu ifade etmek isterim ilkelerimden ve ülkülerimden taviz vermeden siyaset yapacağım bir kurum olarak gördüm İyi Parti’yi. Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok iyi yönetilmiyor. Bir değişim gerekiyor bu değişimin lokomotifi olacak bir siyasi parti olduğuna inanıyorum İyi Parti’nin.”