Tartışılan bakan yardımcısı açıkladı: Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

Her yıl yaklaşık 150 ülke ile birlikte kutlanan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlendi. Aynı zamanda burs skandalına karışan AKP'li Fatma Betül Sayan'ın kardeşi olan ve üniversiteyi kazanır kazanmaz usulsüz şekilde AKP'li İBB'de işe başlamakla suçlanan bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformlarına geçtiğimiz yıllarda düzenlemeler yapıldığını hatırlattı ve bu yıl yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.





AKP'nin kendine muhalif medya olarak gördüğü sosyal medyanın sesini kısmak için sansür düzenlemeleri yapılacağı tartışmaları sürerken sürerken Sayan, yeni kısıtlamaların ip ucunu verdi. “Sosyal ağlara bir temsilci belirleme yükümlülüğü getirdik. Buna uymayan ağlara ise önce idari para cezası sonra reklam verme yasağı, en sonda da internet trafik bant genişliğinin daraltılması gibi yaptırımlar uyguluyoruz. Buradaki en büyük amaç; Kişisel haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği noktasında bir muhatap bulabilme isteğimiz. 2022 yılında bunu bir aşama daha ileriye taşıyacağız ve yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile hedefimiz; sosyal ağ sağlayıcılarla kurulmuş olan muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunmasıdır. Bu vesile ile daha önce de defalarca dile getirdiğim bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerek kişisel hakların korunması, dezerformatif içeriklerin öz denetim ile kaldırılması, bazı madde kullanımlarını kolaylaştırma gibi katalog suçlara ilişkin yayınların önlenmesi kapsamında biz sosyal medya kuruluşlarının da kendi algoritmalarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunlar yayıldıktan sonra cımbızla bunları toplar gibi yapmak adeta kumsalda kum tanelerini ayıklamak gibi” diye konuştu.





“VERİLERİN ÜLKEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL DİYORUZ”

Sosyal medya platformlarından beklentileri olduğunu söyleyen ve yapılacak düzenlemelerin amacından bahseden Sayan, “Sosyal ağların Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan tüm kullanıcılara eşit, adil davranmasını ve en önemlisi Avrupa birliği vatandaşlarına sağladığı hakların aynısını sağlaması. Bazı durumlarda ayrımcı politikaların biran önce terk edilmesi ve sorumlu davranılması bizim amacımız. Tüketici haklarının korunmasından tutun kişisel verilerinin farklı ülkelerle, farklı platformlarla, aynı platformlarca farklı gruplar arasında paylaşılması noktasında verilerin ülkemiz sınırları içerisinde kalması için gerekli önlemleri al diyoruz” ifadelerine yer verdi.







