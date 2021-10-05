Adı Flash TV ile anılan isimden açıklama geldi

Yayınlarına yeniden başlayacağı duyurulan Flash TV ile anlaştığı öne sürülen sunucu Saba Tümer, kanalın yeni sezon afişlerinde ismini görünce sosyal medya hesabından açıklama yaparak, teklif geldiğini ancak kabul etmediğini belirtti.





Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" dedi.





Saba Tümer'in açıklaması şöyle:





"Zorunlu açıklama... Flash TV ile anlaşmış olduğum hakkında çıkan haberler ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur. Bu süreçte, anlaşmamız olmamasına rağmen kurum adına hazırlanan billboardlarda fotoğrafımı görünce bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu vesileyle yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV çalışanlarına sonsuz başarılar dilerim."