Adı Galatasaray'la anılan Okan Burak'la ilgili yeni gelişme

Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve adı yeni sezon için Galatasaray için konuşulan Okan Buruk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun izlerini silmek isteyen Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek seçilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun izlerini silmek isteyen Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek seçilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sportif direktörlük koltuğuna Cenk Ergün oturdu. Cenk Ergün, Galatasaray'ın teknik patronu olarak düşünülen Okan Buruk ile görüşme yapacak.







Buruk, bu akşam saat 21:30'da Fransa'dan İstanbul'a geldi.