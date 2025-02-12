Samanyolu Haber /Politika / Adı skandallarla anılan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şimdi de Ayasofya ile gündemde /12 Şubat 2025 12:21

Adı skandallarla anılan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şimdi de Ayasofya ile gündemde

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ayasofya'dan kazanılan paraya işaret etti ve bu kazanca dair Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a göndermede bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, müzeye çevrilen Ayasofya'ya giriş için 950 TL ücret istenmesine tepki göstererek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi.

Ayasofya'daki müze girişinde bilet kesen DEM Müzecilik'in  Mehmet Nuri Ersoy'un eniştesine ait olduğunu belirten Salıcı, Ersoy'un "1500 yıllık Ayasofya’yı eşine dostuna para basan bir kaynağa çevirdi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bir Bakan Düşünün… 1500 yıllık Ayasofya’da kimsenin aklına gelmeyeni yaptı. Ayasofya’yı eşine dostuna para basan bir kaynağa çevirdi.
Ayasofya’daki müzeye giriş: 950 TL
Bileti kesen şirket: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eniştesinin şirketi DEM Müzecilik
Devlete aktarılan pay: 0 TL
25 Euro’dan, yılda 2 milyon ziyaretçi gelse, 50 milyon Euro demek."
Salıcı, paylaşımını Bakan Ersoy'u etiketleyip "Hayırlı işler" diyerek tamamladı.


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