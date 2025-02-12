Adı skandallarla anılan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şimdi de Ayasofya ile gündemde

Ayasofya'daki müze girişinde bilet kesen DEM Müzecilik'in Mehmet Nuri Ersoy'un eniştesine ait olduğunu belirten Salıcı, Ersoy'un "1500 yıllık Ayasofya’yı eşine dostuna para basan bir kaynağa çevirdi" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili'nin paylaşımı şu şekilde:
"Bir Bakan Düşünün… 1500 yıllık Ayasofya’da kimsenin aklına gelmeyeni yaptı. Ayasofya’yı eşine dostuna para basan bir kaynağa çevirdi.
Ayasofya’daki müzeye giriş: 950 TL
Bileti kesen şirket: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eniştesinin şirketi DEM Müzecilik
Devlete aktarılan pay: 0 TL
25 Euro’dan, yılda 2 milyon ziyaretçi gelse, 50 milyon Euro demek."
Salıcı, paylaşımını Bakan Ersoy'u etiketleyip "Hayırlı işler" diyerek tamamladı.