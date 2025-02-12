Adı skandallarla anılan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şimdi de Ayasofya ile gündemde

Salıcı, paylaşımını Bakan Ersoy'u etiketleyip "Hayırlı işler" diyerek tamamladı.











CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, müzeye çevrilen Ayasofya'ya giriş için 950 TL ücret istenmesine tepki göstererek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi.Ayasofya'daki müze girişinde bilet kesen DEM Müzecilik'in Mehmet Nuri Ersoy'un eniştesine ait olduğunu belirten Salıcı, Ersoy'un "1500 yıllık Ayasofya’yı eşine dostuna para basan bir kaynağa çevirdi" dedi."Bir Bakan Düşünün… 1500 yıllık Ayasofya’da kimsenin aklına gelmeyeni yaptı. Ayasofya’yı eşine dostuna para basan bir kaynağa çevirdi.Ayasofya’daki müzeye giriş: 950 TLBileti kesen şirket: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eniştesinin şirketi DEM MüzecilikDevlete aktarılan pay: 0 TL25 Euro’dan, yılda 2 milyon ziyaretçi gelse, 50 milyon Euro demek."