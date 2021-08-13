Samanyolu Haber /Ekonomi / Adidas tarafından satın alınan spor giyim devi için satış kararı /13 Ağustos 2021 14:35

Adidas tarafından satın alınan spor giyim devi için satış kararı

Alman spor malzemeleri şirketi Adidas, 2006 yılında 3.8 milyar dolara satın aldığı ünlü spor giyim markası Reebok'u 2.5 milyar dolar karşılığında Athentic Brands Group'a sattı.

SHABER3.COM

Adidas, beklediği performansı alamadığı ve ana markasına odaklanmak istediği gerekçesiyle Reebok'u 2.5 milyar dolar karşılığında satmak için Authentic Brands Group (ABG) ile anlaştı.

Yapılan açıklamada, Reebok'un genel merkezinin Boston'da tutulacağı, firmanın Kuzey-Latin Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Rusya'da faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. ABD marka yönetimi firması ayrıca, geçiş sırasında Adidas ile yakın çalışacağını da sözlerine ekledi.

Adidas, rakibi Nike (NKE.N) ile rekabet etmesine yardımcı olmak için 2006 yılında Reebok'u 3,8 milyar dolara satın almıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adidas tarafından satın alınan spor giyim devi için... Sonraki Haber >>

Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:25