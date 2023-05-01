Samanyolu Haber /Gündem / Adidas'ta Kanye West krizi /01 Mayıs 2023 10:42

Adidas'ta Kanye West krizi

Adidas'ın yatırımcıları, şirket hakkında, Kanye West'in sorunlu davranışlarından çok önceden haberdar oldukları ve adım atmadıkları gerekçesiyle dava ediliyor.

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Yatırımcılar, şirketi, şarkıcının yarattığı mali kaybı azaltabilecek önlemleri zamanında atmamakla suçlanıyor.

Konu ile ilgili Adidas'tan, "Bu asılsız iddiaları kesinlikle reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Kendimizi güçlü bir şekilde savunma için tüm önlemleri alacağız” ifadeleri yer aldı.

Spor malzemeleri devi, ünlü Amerikalı rap sanatçısı ile olan iş birliğini, Yahudi karşıtı bazı paylaşımları ve açıklamalarının ardından geçen yıl sonlandırmıştı.

West, Adidas için Yeezy markası altında büyük satış sayılarına ulaşan bir ayakkabı serisi tasarlamıştı.

Adidas daha önce West'le yapılan işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu açıklamıştı.

Adidas, West ile yollarını ayırmaları sonrası yüz milyonlarca euro değerinde Yeezy ürününün ellerinde kaldığını kabul etti.

Toplam zararın 700 milyon euroya ulaşabileceği hesaplanıyor.



2018'de bir toplantı yapıldığı iddia ediliyor

Adidas, geçen yıl Ekim ayında, “Yahudi düşmanlığının ve herhangi bir nefret söyleminin" kabul edilir olmadığını açıklayarak rap şarkıcısı Kanye West'le bağlarını kesti.

Açıklamada, "Ye'nin (Kanye West) yakın dönemdeki yorumları ve hareketleri kabul edilemezdi, nefret doluydu ve tehlikeliydi, firmanın çeşitlilikten yana ve kapsayıcı, karşılıklı saygı ve adalet değerlerine zarar veriyor" ifadeleri yer almıştı.

Ancak ABD'de şirket aleyhine dava açan yatırımcılar, Adidas'ın West'in bazı başka sorunlu davranışlarından haberdar olduğunu iddia ediyor.

Kasper Rorsted isimli eski tepe yöneticisinin de bu konu üzerinde tartışan açıklamaları olduğunu savunuyor.

Amerikan Wall Street gazetesi, 2018 yılında Adidas yetkililerinin West’i konuşmak için yaptığı bir toplantının ayrıntılarını yazdı.

Söz konusu toplantıda ünlü sanatçı ile bağların koparılması dahil bazı senaryoların masaya yatırıldığı öne sürülüyor.

K?anye West, geçen yıl Eylül ayının son haftasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda "Beyaz hayatlar önemli" sloganlı bir tişört giydiği için eleştirilmişti.

Bunun hemen ardından da Yahudi karşıtı paylaşımlar yapmış ve bu nedenle de  Twitter ve Instagram hesaplarına erişimi engellenmişti.

İ?smini Ye olarak değiştiren West'e birkaç yıl önce bipolar hastalığı teşhisi kondu.
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