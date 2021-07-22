Adil Öksüz videosu neden 5 yıl sonra servis edildi?

Adil Öksüz’ün 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü’nde olduğunu iddia eden görüntü AA tarafından servis edildi. 5 yıl sonra dolaşıma sokulan video ile ilgili iki kritik soru var. Birincisi ‘Neden şimdi?’ Diğer soru ise Öksüz’ün çıktığı odada kimin olduğu? Adem Yavuz Arslan, o videoyu Nöbetçi Editör’de analiz ediyor.





AİHM’in kararı Bylock’u çökertti. 96 bin kişiyi yakından ilgilendiren kararın detaylarında ne var?





Sedat Peker bayram mesajı bile atmadı. Gündemdeki soru: Yakalandı mı?





Erdoğan canlı yayında ‘uyudu’. AKP’li cumhurbaşkanı hasta mı? Erdoğan Kıbrıs’a neden gitti? Tüm bu soruların cevabı Adem Yavuz Arslan’la Nöbetçi Editör’de…







