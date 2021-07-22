Samanyolu Haber /Gündem / Adil Öksüz videosu neden 5 yıl sonra servis edildi? /22 Temmuz 2021 09:35

Adil Öksüz videosu neden 5 yıl sonra servis edildi?

15 Temmuz’un 5. yıl dönümünde o gece Akıncı Üssü’nde olduğunu iddia eden Adil Öksüz’ün görüntüsü AA tarafından servis edildi. Peki Adil Öksüz o gece çıktığı odada kiminle görüştü? Adem Yavuz Arslan, 5 yıl sonra paylaşılan o videoyu Nöbetçi Editör’de analiz etti.

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Adil Öksüz’ün 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü’nde olduğunu iddia eden görüntü AA tarafından servis edildi. 5 yıl sonra dolaşıma sokulan video ile ilgili iki kritik soru var. Birincisi ‘Neden şimdi?’ Diğer soru ise Öksüz’ün çıktığı odada kimin olduğu? Adem Yavuz Arslan, o videoyu Nöbetçi Editör’de analiz ediyor.

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